Disa vajza janë përfshirë në një sherr mes tyre, gjatë një ndeshjeje futbolli në SHBA.





Incidenti është regjistruar nga mediat, ku shihen disa vajza të paidentifikuara ende duke u përleshur mes tyre, madje duke mos kursyer as përdorimin e gotave me pije gjatë përleshjes, apo shkuljen e flokëve. Meshkujt e pranishëm, shihen me telefonë në duar e duke filmuar të gjithë skenën.