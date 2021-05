Shpallja ‘non grata’ e Berishës/ Ngjela: Në interes të SHBA për të kontribuar në Shqipëri, tashmë ka nisur një aksiomë

Avokati i njohur Spartak Ngjela, i ftuar në studion e emisionit “Real Story”, në “News 24”, komentoi ndikimin amerikan në Shqipëri, e këtu, iu referuar shpalljes ‘non grata’ nga DASH të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe familje së tij.





Ngjela prej kohësh në reagimet e tij publike, pat paralajmëruar se do të ketë hetime edhe ndaj krerëve politikë.

Ai zbuloi në “Real Story”, se këtë bindje e kishte nga zhvillimet që po ndodhnin në vend, me krijimin e SPAK e të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Sipas Ngjelës, është në interes të politikave të amerikane për të kontribuar në Shqipëri, e ndërsa shtoi, se tashmë në vend ka nisur një “aksiomë”.

“Pashë kushtetutën, që e mori e forcë politike, pashë dy ligjet e tjera që i mori me forcë politike. Pashë largimin nga çadra të Saliut. Edhe Saliu ku doli tha s’na kanë folur ndonjëherë kështu. Ata kishin marrë përsipër të bënin të veten dhe po e bëjnë. E kanë në interes të tyre, por s’kanë ardhur me pushtim. Bota amerikane po e merr, në ndihmë të Shqipërisë. Pashë Vetingun në drejtësi.

Isha në pritje. Nëse shikon të gjitha këto do të ishe në konkluzionin që lufta do të ishte ndaj të korruptuarve. Ishte lufta kundër krerëve, krerët janë në një dekadencë, sepse thonë do të bëjnë kryengritje. Do e bënin kryengritjen më datë 27 maj, por më datë 26 prill, erdhi ushtria amerikane në Durrës, mori fund loja. Politika është interes. Ai ka ardhur për interesin e vendit. Edhe Ambasadorja amerikane është interes. Nuk ndalet kjo, është aksiomë. Ajo ka interes për botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor.

Më pyesin mua ku e shihni interesin? Pashë në luftën e Kosovës. Po flasim për botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Ka konflikt të hapur mes Rusisë dhe SHBA-ve në funksion të Ballkanit Perëndimor. Ne nuk e dimë, por kjo është aksiomë. U nisëm drejt kësaj rruge, interesat e tyre ishin të tjera, këta erdhën për histori. Këta kanë krijuar shtet tjetër, Kosova është shtet shqiptar.

Ama do të shikoni që do të ketë një Reformë edhe në intelekt, Shqipëria sot ka nevojë për investim për intelekt. Intelekti është në nivel të vogël në politikë. Nuk ka nivel të lartë për të kuptuar historinë, erdhi koha”, u shpreh Ngjela.

Sakaq, avokati foli dhe për rolin e prokurorëve dhe gjykatësve në Shqiëpri dhe sa të paanshëm do të jenë ato në gjykim. Ngjela tha, se e gjitha ka të bëjë me mbrotjen, e sipas tij, mrbotja e gjyqtarëve e prokurorëve në vend ofrohet tanimë nga SHBA.

“Ne prokurorë individualë nuk kemi. I vramë në Itali, mafia i vrau në Itali, krimi i organizuar i vrau. Forca e këtyre në Shqipëri është te politika amerikane, ajo i ka dalë për zot. Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila ende s’ka filluar, SPAK dhe Prokuroria e Posaçme, nuk ka mbrojtje fizike, do mbrojte. Ata nuk kanë forcë fare të bëjnë gjë. Më kanë thënë që po marrin mbrojte, bravo, duhet mbrojtje dhe ajo vjen nga superfuqia.

Si e bën mbrojtjen ajo është punë e saj. Kam përshtypjen që në bisedat e tyre është garantuar mbrojtja. Sali Berisha u shpall “non grata” nga SHBA. Nuk u shpall ‘non grata’ me një dispozitiv. Të gjitha dalin që është shkelur ligji shqiptar. Deri më tani në ato kanë dërguar informacioni apo provat që kanë për aktin administrativ, duhet të kthehen aktet në gjyqësore”, tha avokati.