Soreca: Pro iniciativës për krijimin e e parkut kombëtar të Vjosës, të dëgjohet zëri i komuniteteve të ekspertëve të mjedisit

Ambasadori i BE, Luigi Soreca ka dalë në mbështetje të iniciativës për krijimin e Parkut Kombëtar të Vjosës.





Përmes një reagimi në Twitter, teksa ka shpërndarë qëndrimin e BE-së, Soreca bën thirrje që të dëgjohet zëri i komuniteteve të ekspertëve të mjedisit dhe i qytetarëve.

“Ne mbështesim iniciativën për krijimin e Parkut Kombëtar Vjosa. Bashkimi Europian vazhdon ta ndjekë këtë çështje nga afër së bashku me Ambasadat e BE, në konsultim me autoritetet e Shqipërisë. Është thelbësore që zëri i komuniteteve lokale dhe ekspertëve të mjedisit të dëgjohet.”, shkruan Soreca në reagimin e tij.