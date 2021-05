Sot është dita e dytë ku vendi ynë nuk ka pasur humbje jete për shkak të koronavirusit. Lajm është bërë me dije nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu përmes një postimi në ‘Facebook’. Manastirliu shprehet se do të vijohet gradualisht me planin për lehtësimin e masave anti-covid.





MESAZHI i MANASTIRLIUT

Një tjetër lajm i mirëdita e dytë pa humbje jete

#Vijojmë me planin gradual të lehtësimit të masave nga 1 Qershori, por duke monitoruar me kujdes situatën e pandemisë.