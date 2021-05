“Luftojmë për një PD të denjë për të marrë drejtimin e vendit”, Nishani: Edith Harxhi thelemuese e partisë, kandidatja e duhur për të drejtuar opozitën

Ish-presidenti Bujar Nishani, i ftuar në emisionin “Front line” të gazetares Marsela Karapanço në “News24”, duke folur për lëvizjen politike “Për PD-në”, deklaroi se ai dhe kolegët e tij luftojnë për një Parti Demokratike, që të jetë e denjë të rivalizojë PS-në dhe të marrë drejtimin e vendit.





Nishani theksoi se situata në PD është sot dëshpëruese dhe se duhet bërë gjithçka që të ndryshojë.

“PD ka dështuar që të bindë shumicën e shqiptarëve, që të marrë besimin e tyre, që të bëjë të pavlefshme masakrën e zgjedhjeve. Basha e quan masakër në mënyrë hipokrite, sepse Basha nuk njeh rezultatet e një masakre. Basha po njeh parlamentin duke hyrë në të, e do të thotë se pranon produktin e 25 prillit, që i bie që nuk ka pasur masakër elektorale. Për mua, ka pasur deri diku një masakër elektorale, por tek Basha dëgjuam të njëjtat gjëra. Situata në PD është dëshpëruese, duke krijuar krizë të thellë në Partinë Demokratike. Grupimi për PD ka kauzë ringritjen e Partisë Demokratike. Basha vendosi të gjitha konditat në favor të tij. Ne duhet të jemi pjesë e betejës. Ne mendojmë se me kandidaturën e zonjës Harxhi mund të përfaqësohemi denjësisht, është themeluese e partisë. Jam i bindur se kandidatët tanë do kenë rezultat mjaft të mirë”, tha Nishani.

Më tej, Nishani vlerësoi se nuk ka pasur komunikime trashmë me zotin Basha, duke shtuar se kauza e tij është një PD sa më sfiduese, për të qenë në të ardhmen në pushtet.

“Unë kam pasur një karrige shumë më të madhe se e deputetit dhe e zotit Basha, që është sot. Kur ka ardhur momenti, kam ikur nga ajo karrige. PD-së i kam shërbyer në mënyrë institucionale. Ne nuk mund të ecim paralel me njëri-tjetrin, sepse jemi krejtësisht ndryshe në vizionin tonë. Nuk kam pasur komunikime me Bashën, por nuk kam probleme personale me të. Kauza ime është PD. Keqardhja ime është situata ku është PD. Përgjegjësia kryesore ku është sot PD bie mbi Bashën. Ne i kemi dhënë Bashës mbështetjen e nevojshme politike. Pëlqyeshmëria e publikut ndaj Bashës është e ulët. PD mori më pak vota se më 2013, kur humbi dhe u dhanë shumë dorëheqje. Unë jam kryetar i Këshillit Kombëtar në PD dhe është emërim honorifik, s’kam marrë asnjë angazhim, sepse nuk ka pushtet”, përmbylli Nishani.