Rihapja e hetimeve për ‘’21 janarin’’, ish-prokurori Shkëlqim Hajdari: S’ka asnjë pengesë, mund të prishen vendimet e mëparshme për autorët

Ish-prokurori Shkëlqim Hajdari i ftuar në rubrikën ‘’Opinion’’ në News24 ka folur për rihapjen e hetimeve nga Prokuroria e Tiranës për çështjen e ‘’21 janarit’’, saktësisht për vrasjen e Aleks Nikës dhe Hekuran Dedës.





Hajdari thotë se hetimet janë hapur për këta të dy pasi vrasja e tyre ka mbetur pa autor. Sipas tij ky është një lajm i mirë dhe shton se mund të çojë në prishjen e vendimeve të mëparshme për autorët të cilët u dënuan për vrasje nga pakujdesia apo padashje.

Ai thotë se autorët mund të çohen paketë në gjyq me akuzën e vrasjes me dashed hde në rrethana rënduese, por vetëm nëse i çon prokurorët tek ky konkluzion nëpërmjet provave.

Shkëlqim Hajdari deklaron gjithashtu se një prej arsyeve të krisjes së ish-Presidentit Bamir Topi dhe kryeministrit Sali Berisha asojkohe ishte pikërisht paanësia e Topit si për ‘’21 janari’’ ashtu dhe për Gërdecin për të cilat kërkoi hetime të plota e pavarura.

‘’Sigurisht është lajm i mirë që gjithë ato çështje që për mendimin e profesionistëve dhe opinionin publik, zgjidhjet definitive është mirë të hetohen, nga hetimi askush nuk ka keq, vetëm ata që janë të implikuar në ngjarje, që për fat të keq nuk patën prokurorët vullnetin për hetime të pavarura, objective. 21 janari dmth është qetësim i madh për familjarët që humbën të dashurit, për drejtësinë. Njerëzit përgjegjës si ky rast, drejtësia vendoset.

Është çelur për dy se këto dy viktima janë pa autorë, siç duket Policia ka paraqitur prova që Prokuroria ti grumbullojë. Si për shembull riekspertimi i gëzhojës apo plumbit në trupin e Aleks Nikës. Prokuroria nuk është dhe për këto të dy, kujtoj 10 vite më parë që hetimet janë bërë në kushte të vështira, presion të tmerrshëm politik. Shumë gjëra në vendngjarje nuk janë vënë re, jo prej prokurorëve, por prej presionit.

Nëse provat që grumbullohen dhe për autorët i çon prokurorët në një konkluzion që vrasja është me dashje dhe në rrethana rënduese, atëhere kanë të drejtë që nëpërmjet rishikimit në shkallën e parë të prishet vendimi për vrasje nga pakujdesia dhe të shkojnë paketë në gjyq. Gjykata e Lartë nuk pranoi fare, e rrëzoi rekursin që në dhomë të këshillimit.

Në çdo prokuror, aq më shumë një ish-prokuror flet me letra, dosje, akuza. Në një bisedë publike si ne do ishte abuzim i madh të përmendja këtu ato gjëra që mendoj unë. Duhet të themi që është bërë betejë e madhe nga penale në politike, ku ishim në situatë të vështirë sepse President ii Republikës që mbulonte Gjykatën e Prokurorinë u konsideruan të gjithë puçistë, ndërkohë që u bëra puçist dhe unë bashkë me Olsian Çelën e gazetarët. Ajo, Gërdeci i pari dhe 21 janari idyti. Jo vetëm çështje penale por kanë bërë histori në politikë. Topi u akuzua.

Shpërthimi është, se Topi e di mirë, Topi u prish me Berishën sepse Topi nuk ka marrë anësi as tek Gërdeci as tek 21 janari, pra kërkoi hetime të plota. Po them ndër arsyet. Ne prokurorët lexojmë nën rreshta. Qeveria e Berishës ka qenë në pozitë të vështirë. Presidenti Topi, kryeprokurorja Ina Rama bënë detyrë patriotike.

Tashmë nuk mund të ndodhë që megjithëse provat i kishim të plota, ato na rrëzuan, por trupi gjykues u nda 2 me 1. Kur ka qenë 2-1 atëhere, tani ka për të shkuar 3-0 apo 5-0. Kështu mendoj.

Absolutisht lajm i mirë. S’ka asnjë pengësë. Asnjë lloj pengese. Të prishë vendimet e atyre që u dënuan për vrasje nga pakujdesia.”- tha Hajdari.