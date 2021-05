Artan Hoxha flet me emra: Pas Sali Berishës, rradhën e ka Meta dhe ish-ministrat e Ramës

Ai ka bërë një deklaratë të fortë në emisionin “Shqip”, ku është shprehur se rahdën për t’u ndëshkuar nga SHBA e kanë Presidenti Ilir Meta dhe ish-ministrat e Ramës që tashmë nuk janë më në qeveri.Artan Hoxha ka paralajmëruar ditën e sotme se pas Sali Berishës, DASH ka emra të tjerë që do të publikojë. Deklarata e fortë është bërë në emisionin “Shqip”, ku gazetari ka folur me emra.





“Provat që nevojiten janë të shpërndara në territorin e këtij vendi. Që nga 150 të vrarët në Tropojë, që nga 3500 të vrarët e 97-ës, ngjarja e Gërdecit, e duke përmendur dhe ekzekutimet në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, të cilat janë prova që tregojnë se Berisha është i zhytur deri në fyt, jo në prova kriminale por është i zhytur në gjak dhe nuk mund të kalojë pa u ndëshkuar. Vota e 2013-është ishte e pamjaftueshme, ishte thjesht ndëshkim politik.Nuk e bënë dot autoritetet shqiptare, e premtoi Rama, nuk e bëri dhe nuk do ta bënte, sepse përsa kohë Berisha ishte i paprekshëm ishte garanci që sdo prekej as Rama. Ata sipër mbanin njëri-tjetrin në lojë.

Fakti që doli nga loja më i paprekshmi, do të thotë se asnjë nuk është më i paprekshëm. I pari është presidenti Meta, ditën që nuk do të jetë më president do ti publikohet e njëjta gjë. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit, për Berishën thuhet se ka ndihmuar aleatët e tij politikë. Aleati politik i Sali Berishës është Ilir Meta sepse ata janë bashkë në gjithë këtë histori. E njëjta gjë ka për të ndodhur me ish-ministrat e qeverisë Rama që nuk janë më ministra, sidomos për akte korruptive. E para gjë që të bën Amerika, të zhvesh nga pasuria që mos të kesh mundsi të blesh, të korruptosh”, tha Hoxha.