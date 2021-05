Futbollisti shqiptar do bëhet baba i një djali për herë të dytë

Lojtari i Kombëtares së Kosovës, Milot Rashica do të bëhet baba për herë të dytë. Lajmin e bënë të ditur pak ditë më parë mediat ndërsa sot e ka konfirmuar edhe vetë Miloti.





Miloti dhe Belkiza do të bëhen sërish prindër të një djali dhe kanë publikuar një video nga festa.

“Tian a je gati të bëhesh vëlla i madh?”, – ka shkruar Belkiza.

Miloti u be baba per here te pare në muajin maj të vitit që lamë pas.

Milot dhe Belkiz kurorëzuan dashurinë e tyre ne martese në shtator të 2019, pas 4 vitesh fejesë.