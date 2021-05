Çfarë mund të përdorni për të pasur një super aromë flokësh?

Problemet me skalpin shpesh çojnë në një problem edhe më shqetësues mësë shumti për femrat, aromë e pakënshme e flokëve. Këto të fundit duket sikur kanë aftësinë të thithin aromat e një ambient ku gatuhet, pihet duhan etj, por nëse ju tregoni kujdes maksimal për të shmangur këto ambiente e sërish flokët ju mbajnë erë, atëherë cili është shkaku. Kjo mund të vijë jo vetëm si pasojë e higjienës së dobët por edhe nga shkaqë që nuk varen nga ne si mbiprodhimi i yndyrës, ekzemës , mosbalancimi hormonal, stresi apo problemeve të tjera shëndetësore të lëkurës si infeksionet e kokës, psoriasis dhe infeksionet kërpudhore. Më poshtë do t’ju tregojmë disa metoda si të parandaloni këtë shqetësim. Para se të spërkasni parfum mbi flokë, trajtojeni problemin që nga rrënja.





Uthulla e mollës parandalon mbiprodhimin e yndyrës dhe gjithçka që duhet të bëni është që në dush t’i shpëlani flokët me uthull molle ! Kujdes duhet përzierë me ujë në raportin 1uthull: 2 ujë, për të mos prishur balancën e pH të kokës. Pas kësaj shpëlajini flokët me ujë të bollshëm.

Sode buke

Kjo është një nga metodat më të hershme të neutralizimit të aromave që funksionon mësë miri.

Si ta përdorni:

Përzieni ujë dhe sodë buke në raportin 1: 3.

Lagini flokët dhe aplikojeni këtë pastë në skalpin e kokës.

Lëreni për të paktën 5 minuta.

Lani flokët tuaj normalisht.

Domate

Lëngu i domates ndihmon në eleminimin e aromave të këqija nga flokët e kjo falë aciditetit në ndihmon në balancimin e nivelit të pH në flokët tuaj.

Si ta përdorni:

Lagni flokët me lëngun e domates dhe mbështillini me një qese plasmas për 15 minuta. Lajini flokët normalisht dhe përsëriteni këtë procedurë dy herë në javë për të parë rezultate më të shpejta.

SHËNIM: Këto ishin disa metoda që funksionojë nëse problemi i erës së keqe të flokëve lidhet me problemin e skalpit të kokës.