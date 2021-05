Meri Shehu paralajmëron: Ja shenjat e horoskopit që duhet të kenë kujdes

Dashi





Nga sot disa ceshtje ligjore apo udhetime fillojne dhe komplikohen. Kujdes ne udhetime nga aksidentet dhe sherret me te afermit ne pergjithesi

Demi

Nje ceshtje pune apo shendetesore rikthehet per tju shqetesuar. Kujdes edhe nga nje person qe di te fshehta rreth jush dhe mund ti ekspozoj

Binjaket

Jeta juaj personale do ti rikthehet nje rishikimi. Do donit te shqyrtonit edhe nje here marredheniet e krijuara muajt e fundit dhe aty ku keni refuzuar mund te riktheheni. Kujdes ceshtjet ligjore

Gaforrja

Prapaskena te cuditshme do thurrin kunder jush. Lajme te papritura do ju prishin qetesine dhe punen. Kujdes shendetin dhe kundershtaret kane nje as nen menge kunder jush

Luani

Do ju rikthehen disa mundesi qe ne te kaluaren i kishit humbur ne fushen e qellimeve dhe te dashurise si dhe projekteve per femije

Virgjeresha

Probleme me punen dhe karrieren duke e vene ne rrezik pozicionin tuaj nga informacione te oasakta apo sjellje tuajen jo te mire apo te qarte. Kujdes personat nga e kaluara qe mund te krijojne konfuzion ne jeten tuaj

Peshorja

Duhet te filloni të rishikoni edhe nje here mundesite per nje kualifikim apo shkollim. Bashkepunimet me jashte mund te rishikohen por kujdes mos beni gabime me udhetimet e kesaj periudhe dhe ceshtjet ligjore

Akrepi

Ju rikthehet edhe nje here mundesia per te rregulluar financat dhe marredheniet intime qe deshironi te filloni. Pavaresisht kesaj kujdes me njerzit e tinj ne moshe nuk ju japin energjine pozitive qe deshironi ose kane marredhene dyshe

Shigjetari

Do keni probleme ne martese dhe duhet te qartesoni mire vendimet tuaja qe te mos keni probleme ne ecurine e nje ndarjeje. Rishikoni mire kushtet e nje bashkepunimi apo divorci

Bricjapi

Probleme me shendetin dhe punen mund te rishfaqen kete periudhe. Ju qe keni ne shume se nje pune do keni pengesa. Kujdes ne marredheniet me njerzit qe punoni dhe investimet qe do beni

Ujori

Ju rikthehen persona nga e kaluara ne ceshtjet personale madje keta do jene shume joshes duke ju permbysur cdo lidhje egzistuese

Peshqit

Probleme familjare dhe me pronat rikthehen. Kujdes qe keto mos ndikojne ne ceshtje te se ardhmes tuaj si ne karriere dhe ne martese