“Takohemi shpesh”/ Armina Mevlani flet për Sali Berishën: E vlerësoj për kulturën dhe dijen e tij

Armina Mevlani zgjedh të flasë rrallë për marrëdhënien e saj si me partnerin, ashtu edhe me familjen e tij. Ditët e fundit blogerja ka pranuar të përgjigjet edhe për raportet që ka me vjehrrin e saj, ish-kryeministrin Berisha.





Në Instagram ajo është pyetur për marrëdhënien që ka me Berishën dhe Armina ka zbuluar detaje nga raporti i saj me ish-kryeministrin. Si i ke raportet me Sali Berishën dhe a takoheni shpesh? “I kemi shumë të mira. Takohemi shumë shpesh dhe e vlersoj shumë për kulturën dhe dijen e tij”.-shprehet Armina.