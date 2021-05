Bionde, brune apo gështenjë? Tre mënyra si t’i lyeni flokët pa përdorur bojë

Ata që kanë flokë ngjyrë kafe mund t’i bëjnë ato me shkëlqim dhe t’i japin ngjyrime të bukura të thella duke përdorur një përzierje të:





Sherebele (e thare) – 4-6 lugë gjelle

Rozmarinë – 1-2 lugë gjelle

Sasia e saktë varet nga gjatësia e flokëve dhe efekti i dëshiruar.

Procesi i lyerjes:

Shtoni të gjithë përbërësit në ujë të valuar. Vazhdoni të vloni në nxehtësi të ulët për 4 minuta, pastaj lini që përzierja që rezulton të ftohet për rreth një orë. Shpëlajini flokët e pastër në mënyrë të përsëritur me përzierjen. Ju mund ta aplikoni këtë ilaç në flokë të thatë çdo ditë duke përdorur një shishe spray.

Kafeja mund t’i japë kaçurrelave të bukura të errët një ngjyrë kafe në çokollatë interesante, ndërsa kafeina dhe mineralet e dobishme do t’i bëjnë flokët më të fortë dhe të shkëlqyeshëm.

Çfarë do t’ju duhet:

Kafe e bluar – 2-3 lugë

Balsam flokësh – 5-8 lugë

Sasia e saktë varet nga gjatësia e flokëve dhe efekti i dëshiruar.

Procesi i lyerjes:

Bëni një filxhan kafe të fortë, lëreni të piqet, pastaj vendoseni në frigorifer. Përzieni balsamin me kafen e bluar dhe shtoni kafen e ftohur nga frigoriferi. Vendoseni përzierjen në flokë të thatë dhe lëreni të veprojë për një orë. Më pas lajeni me shampo.

Për të ruajtur bukurinë e flokëve tuaj bjondë, nuk keni pse të përdorni bojra: dhuratat e natyrës janë po aq efektive në dhënien e ngjyrave joshëse dhe të ndritshme.

Çfarë do t’ju duhet:

Lule kamomili 2-4 lugë

Mjaltë 3 lugë

Limon 0,5-1 lugë

Sasia e saktë varet nga gjatësia e flokëve dhe efekti i dëshiruar.

Procesi i ngjyrosjes:

Vendosni lulet e kamomilit në ujë të vluar, dhe lërini për rreth gjysmë ore. Shtoni mjaltë dhe lëng limoni, trazojeni mirë dhe aplikojeni përgjatë gjatësisë së flokëve. Vendosni një qese mbi flokët tuaj, mbështillni kokën me një peshqir dhe lëreni për gjysmë ore. Lajini me ujë të ngrohtë, duke përdorur një balsam me vajra./revistaliving