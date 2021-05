“Njerëzit e famshëm nuk ishin siç i mendoja”, Ermal Mamaqi flet për ëndrrën e thyer në mes

Ermal Mamaqi ishte i ftuar mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘’Soiree’’ me Jonida Shehun për të folur për serialin e parë që do të sjellë shumë shpejt në një televizion shqiptar që titullohet H.O.T (Humans of Tirana).





Moderatorja e pyeti Mamaqin nëse ka pasur ndonjë ëndërr që pikërisht Tirana ia ka thyer dhe Ermali tregoi se i mendonte shumë ndryshe njerëzit e famshëm, por nuk rezultoi kështu kur i njohu nga afër.

“Bëra një zbulim, sepse ëndërroja për t’u bërë i famshëm dhe të bëhesha një këngëtar operistik kur isha në Lice, pastaj në Akademinë e Arteve. Kur mbarova Akademinë, kuptova që ëndrra nuk ishte ashtu siç e mendoja unë.

Ëndrra ime ishte të rrija me këta njerëzit e famshëm dhe të bëhsha si këta njerëzit e famshëm. Kur po rrija me këta njerëzit e famshëm, njerëzit e famshëm nuk ishin ashtu siç i mendoja unë dhe m’u thye ëndrra. Pastaj unë vendosa që të mos bëhesha më i famshëm, por të bëhesha i pasur”, u shpreh Ermal Mamaqi.