Përzierja e parfumeve, si të krijoni aromën tuaj personale

Përzierja e parfumeve, parfumeve në shtresa ose parfumeve të koktejve, siç e quani ju, arti i kombinimit të dy ose më shumë parfumeve së bashku, është një teknikë që gratë e përdorin për shumë vite.





Dhe kjo për të krijuar një aromë vërtet unike, e cila do të “nënshkruajë” secilën paraqitje të tyre, me një aromë ekskluzivisht të tyren që nuk do ta nuhasin në askënd tjetër.

Kombinimi i dy parfumeve, sidoqoftë, nuk do të thotë domosdoshmërisht se ju spërkatni dy parfume direkt njëra mbi tjetrën. Kjo teknikë mund të fillohet duke aplikuar një krem ​​locion aromatik në trupin tuaj pas dushit ose spërkatjes së një aromë në kyçet e dorës dhe një tjetër në qafë.