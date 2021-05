Finalja e Kupës së Shqipërisë luhet me tifozë, “Air Albania” hap dyert

Komiteti Teknik i Ekspertë vendosi që tifozët do të rikthehen në stadiume vetëm pas 1 korrikut, me një numër të redaktuar prej 30% të kapacitetit të stadiumit. Ky ishte një vendim që la një shije të hidhur tek FSHF dhe jo vetëm pasi dëshironin që të paktën finalja e Kupës së Shqipërisë të luhej me tifozë.





“BalkanWeb” ka mësuar se MSH ka vendosur ti jap një leje të posaçme FSHF-ës që kjo sfidë, Vllaznia-Skënderbeu të luhet me tifozë. Rreth një mijë të tillë do të jenë të pranishëm në stadiumin “Air Albania” për të ndjekur “live” finalen e Kupës së Shqipërisë, në rrethena të tilla, pavarësisht numrit të ulët, ky mbetet një sinjal pozitiv.