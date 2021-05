Pas përleshjes së vjehrrin me dhëndrin në avion flet dëshmitarja: E goditi me çelës, ja pse nisi sherri

Pas përleshjes së vjehrrit dhe dhëndrrit që ndodhi në avion dy ditë më parë në një aeroplan të linjës, Prishtinë -Basel ka reaguar një pasagjere e cila bëri edhe videon e konfliktit.





Ajo ka pranuar të rrëfejë të gjithë sherrin në kushte anonime për Klan Kosova. Ajo tha se direkt pasi u ul avioni në Zvicërr 65-vjeçari kishte çelësat në dorë dhe me to e sulmoi dhëndrrin e tij. Sipas pasagjeres debatin e filloi 65-vjeçari duke e fyer dhëndrrin me të cilin edhe para nisjes nga prishtina kishin patur debate. Ai sipas vajzës e ka sulmuar dhëndrrin sepse ai i ka rrahur vajzën dhe kjo deklaratë dëgjohet edhe në video.