Vllaznia mbyll sezonin me trofe, Shkodra feston Kupën e Shqipërisë

Vllaznia kurorëzon me trofe një sezon fantastik. Flirtuan me titullin kampion, morën duartrokitjet e opinionin sportiv por nuk u ndalën këtu, në Shkodër besuan deri në fund dhe tashmë festojnë me një trofe në duar, Kupën e Shqipërisë.





Në finalen e zhvilluar në “Air Albania”, zyrtarisht për herë të parë me tifozë, Vllaznia mposhti Skënderbeun me rezultatin minimal 1-0. Ashtu siç pritej, ekipi i Bërdariç ishte me superiorë, kishin kontrollin e topit, krijuan më shumë volum loje, duke iu afruar golit të avantazhit në më shumë se një herë.

Skënderbeu nuk qëndroi pasiv, ekipi i Memellit bënë lojën e tyre, por pa mundur të ishin konkret në pasin final. Në momentin më përcaktues të sfidës, në minutën e 39-të, Vllaznia gjeti golin e avantazhit me Da Silvën.

Braziliani finalizoi një aksion model, brenda në zonë gjeti dhe devijimin me fat duke dërguar topin në rrjetë. Në fraksionin e dytë, Skënderbeu zbriti në fushë më i karikuar, Memelli spostoi ekipin përpara në kërkim të golit të barazimit, Mara dhe Mensah krijuan iluzionin e golin në disa raste.

Në momentin më të mirë të tyre, Skënderbeu mbeti me dhjetë lojtarë, në minutën e 86-të pas daljes me karton të kuq të Zguros. Ardit Hoxhaj në shtesë shpërdoroi një mundësi të artë për të hipotekuar finalen, por në fund festa ishte e gjitha për kuqeblutë.

Vllaznia shpallet fituese e Kupës së Shqipërisë për herë të shtatë në histori ndërsa Skënderbeu largohet duar bosh pa mundur të venë në jetë një tjetër mrekulli pasi mbijetuan në elitë.