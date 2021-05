Vrasja e 25-vjeçarit në Shkodër, gazetarja jep detaje, si u zbulua ngjarja

Disa ditë më parë, qyteti i Shkodrës është tronditur nga një vrasje që ndodhi në orët e vona të mbrëmjes.





47-vjeçari Mark Kodra, ka vrarë me breshëri kallashnikovi 25-vjeçarin Emiljano Ndou. Arsyeja sipas autorit, kishte të bënte me faktin që viktima, sistematikisht i sillte probleme, duke i ngacmuar vajzat, por edhe duke i xhiruar gomat e bërë zhurmë para shtëpisë.

“Nuk durova dot më, ma kishte sjellë te hunda”, ka deklaruar autori gjatë arrestimit nga policia disa ditë më parë.

Sakaq, gazetarja Doriana Bezat, në një lidhje direkte për emisionin “Me Zemër të Hapur”, ka rrëfyer detaje nga krimi i rëndë.

Ajo raportoi se para se të ndodhte vrasja, Kodra e Ndou ishin konfliktuar fillimisht verbalisht, ndërsa viktima, ishte bashkuar më pas me një grup shokësh dhe ishte larguar. Pak më vonë, ai ishte rikthyer sërish pranë banesës së 47-vjeçarit, duke xhiruar gomat e motorit e bërë zhurmë.

Në këtë moment, Mark Kodra, ka dalë nga shtëpia dhe ka goditur në drejtim të motorit me breshëri plumbash.

Ndou sipas gazetares ka tentuar me shpejtësi të largohet nga vendi i ngjarjes, por një plumb i marrë në trup, ka bërë që të humbte kontrollin e motorit dhe të përfundonte në rrugë. Nga krahu tjetër, Kodra, ka menduar se Ndou ka mbetur i plagosur, e për këtë arsye, ka hyrë i qetë në shtëpi.

Me mbërritjen e policisë në vendngjarje, e vendosjen e perimetrit, ka nisur marrja në pyetje të banorëve të zonës.

Autori i krimit, Mark Kodra, fillimisht e ka mohuar krimin, duke thënë se nuk ka dijeni për ngjarjen. Por gëzhojat e gjetura pranë shtëpisë së tij dhe rrëfimi i inspektorit të zonës, i cili ka deklaruar se mes tyre ka pasur probleme dhe në të kaluarën, kanë shtuar dyshimet e policisë, e cila menjëherë e ka arrestuar 47-vjeçarin.

“Janë sharë me fjalë banale. Ky i fundit i është përgjigjur në mënyrë banale dhe është bashkuar me një grup shokësh. Ai ka shkuar dhe me motor ka xhiruar gomat, kjo e ka acaruar 47-vjeçarin, i cili ka marrë kallashnikovin dhe është larguar. I riu nuk ka humbur jetën në vend dhe është larguar në fund të rrugës, një plumb e ka kapur në trup, ku dhe ka humbur ekuilibrin e ka rënë.

Janë thërritur banorët e zonës, ai është shoqëruar si person që ka dijeni për ngjarjen. Ai ka thënë fillimisht se nuk ka dijeni për ngjarjen, e ka thënë që skam dijeni për vdekjen. Por më pas janë gjetur gëzhojat e armës, dhe inspektori i zonës ka thënë që ka pasur konflikt banal, sapo është vënë përpara provave, është bërë arrestimi i tij në flagrancë në orën 1 pas mesnate”, tha gazetarja.