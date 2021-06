Me foton e pazakontë nga spitali së bashku me Jonin, Arbana Osmani uron të gjithë fëmijët

Moderatorja Arbana Osmani është tashmë nënë e dy djemve, Jonit dhe djalit të vogël që e pagëzoi me emrin Diell.





Ajo ndan herë pas here imazhe me djalin e saj më të madh, duke e bërë një ndër fëmijët më të njohur në vendin tonë.

Së fundmi, Arbana ju ka uruar të gjithë fëmijëve “Gëzuar 1 Qershorin” nëpërmjet një fotoje asapk të zakontë së bashku me Jonin. Siç tregon dhe moderatorja ai ka operuar bajamet me sukses dhe duket mjaft mirë me shëndet.

“Sot në këtë 1 Qershor (nje ditë pasi operuam bajamet me sukses) e vetmja gjë që uroj për të gjithë fëmijët është shëndet Mendimi im shkon për të gjithë prindërit te cilët përballen dhe vuajnë problemet shëndetësore të të vegjëlve të tyre. Zoti ju dhëntë forcë e durim Gëzuar 1 qershorin”, shkroi Arbana krahas fotos me të birin.