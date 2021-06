Kosova teston veten përballë San Marinos, mësoni zgjedhjet e trajnerit Shaland për sfidën e sotme

Kosova duke filluar nga ora 18:00 pret në stadiumin “Fadil Vokrri” San Marinos , në një përballje miqësore e cila do të shërbejë si test për dardanët.





Trajneri Shaland do të tentojë të provojë disa lojtarë në këtë ndeshje, teksa surprizë ishte dhe grumbullimi i mesfushorit Gledi Mici, por i cili u largua nga grumbullimi për shkak të impenjimeve në Europë me skuadrën e Prishtinës.

Zviceranit do të rreshtoje një formacion 4-3-3 pasditen e sotme, ku sulmi do të formohet nga Kastrati, Muriqi dhe Zeneli ndërsa titullar do të luajnë dhe Rrahmani me Vojvodën.

FORMACIONET ZYRTARE

Kosova: Ujkani, Bejselmani, Rrahmani, Fazliji, Vojvoda, Halimi, Kryeziu, Idrizi, Kastrati, Muriqi, Zeneli

San Marino: Benedetini, Dadedio, Fabri, Rosi, Palazi, Tomasini, Lunadei, Golinuçi, Mularoni, Nani, Viltaloli