Katër vendet e grupit të Vishegardit dhe Austria i dërgojnë BE-së “non-paper” të ri për Ballkanin. Ja çfarë i kërkojnë…

Katër vendet e grupit të Vishegradit: Hungaria, Polonia, Republika Çeke, Sllovakia dhe së bashku me këto edhe Austria i kanë dërguar një “non paper” të re udhëheqjes së Bashkimit Europian, e cila ka të bëjë me Ballkanin Perëndimor.





Mësohet se dokumenti nuk merret me çështjen e kufijve në rajon, por kërkon nga Bashkimi Europian mbështetje për të gjithë rajonin.

Po ashtu, ministrat e Jashtëm të pesë vendeve anëtare të BE-së i kërkojnë vendeve dhe qytetarëve të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në bisedimet zyrtare për të ardhmen e Bashkimit Europian.

Siç është mësuar, ata besojnë se vendet e këtij rajoni duhet të kenë të drejtën dhe mundësinë për të shprehur pikëpamjet e tyre për të ardhmen e Bashkimit Europian, duke pasur parasysh prespektivën e tyre për t’u anëtarësuar në BE.

Shumë saktësisht është deklaruar se Ballkani Perëndimor, duhet të jetë pjesë e iniciativës së konferencës për të ardhmen e BE-së, e cila u nis brenda këtij blloku.

Ministrja e Punëve të Jashtme të Bosnje-Hercegovinës, Dr. Bisera Turkoviç, konfirmoi këtë informacion, duke thënë se ajo ishte në dijeni të këtij dokumenti, të cilin ajo e konsideron një iniciativë jashtëzakonisht të rëndësishme që duhet mirëpritur.

“Po. Ne jemi njohur zyrtarisht dhe unë jam e kënaqur me këtë qasje. Bosnja dhe Hercegovina, si vendet e tjera në rajon, ka një perspektivë të qartë të anëtarësimit. Ne kemi qenë gjithmonë një pjesë thelbësore e Europës, tani jemi vetëm në procesin e arritjeve e standardeve të zhvilluara europiane në funksionimin dhe forcimin e shtetit. Këto pesë vende që kërkojnë për të përfshirë në bisedimet për të ardhmen e BE-së, vendet që do të bëhen anëtare në të ardhmen është një sinjal i rëndësishëm që ne s’do ta lejojmë të pritet shumë gjatë dhe do të ecim drejt anëtarësimit të plotë”, është shprehur Turkoviç.

Kjo letër i është drejtuar udhëheqjes së Bashkimit Europian, përfshirë Komisionin Europian dhe Komisionerit të Zgjerimit, Oliver Varhelji.