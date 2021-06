Shkarkohet nga detyra gjyqtari i “El Clasico”, nën akuzë për korrupsion

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka shkarkuar nga detyra magjistratin Klinton Spahiu. Shkarkimi i tij u kërkua nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, pasi e akuzonte për korrupsion.





Gjyqtari i Apelit të Durrësit, Klinton Spahiu, u bë i njohur për rastin El Clasico, së bashku me 2 gjyqtarë të tjerë, Petrit Çeno dhe Petraq Dhimitri.

Të akuzuar se panë ndeshjen mes Realit dhe Barcelonës me paratë e një biznesmen, ata u dënuan me shërbim prove. Në Shtator të 2020-s, Apeli i shpalli fajtorë gjyqtarët për korrupsion, por vendosi që t’i dënojë me 4 vite shërbim prove.