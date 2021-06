Shqiptarët bëhen problem në qytet, sherr të dhunshëm në sy të fëmijëve

Një sherr i madh në shesh ka shkaktuar panik midis të pranishmëve, në San Felice a Cancello, komuna e Kazertës. Incidenti ka ndodhur mbrëmjen e së martës në sheshin Giovanni XXIII, ku disa shqiptarë u zunë me grushta me disa të rinj vendas. Sherri bëri që familjet e fëmijët që kishin dalë për të shijuar një mbrëmje të qetë në shesh të largoheshin me shpejtësi në panik.





Nuk është hera e parë që verifikohen episode dhune në San Felice a Cancello, përkundrazi. Shumë herë, qytetarë shqiptarë dhe vendas bëhen protagonistë zënkash, sidomos pasi kanë pirë ndonjë gotë më tepër.Problemi është denoncuar shpesh nga qytetarët, por nuk ka pasur asnjëherë zgjidhje./syri