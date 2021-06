Gjatë 24 orët e fundit në Greqi janë shënuar 1 239 raste të reja me COVID, ndërsa kanë ndërruar jetë 39 persona.





Ndërkohë në spitale, janë shkruar 150 pacientë të rinj të infektuar. Rajoni me më shumë raste ditore është Atika me 590, ndjekur nga Selaniku me 148.

Bazuar në rastet e konfirmuara përgjatë 7 ditëve të fundit, 33 prej tyre kanë qenë persona që kanë ardhur jashtë vendit, ndërsa pjesa tjetër janë kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitive.