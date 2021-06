LSI: KAS nuk vlerësoi asnjë fakt nga masakra zgjedhore e 25 prillit

LSI deklaroi sërish se 25 prilli ishte një masakër e vërtetë zgjedhore. Në një dalje për mediat, sekretari i LSI-së, Endrit Braimllarit pohoi se Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve nuk vlerësoi asnjë fakt nga kjo masakër zgjedhore.





Në emër të LSI-së, Braimllari tha se këto fakte tronditëse të manipulimit masiv të procesit zgjedhor nuk e kanë zgjuar SPAK që të veprojë. Ai tha më tej se LSI nuk do të ndalet deri në fund për të zbardhur të vërtetën e masakrës zgjedhore.

DEKLARATA

Është e qartë për opinionin publik që 25 prilli ishte një masakër e vërtetë zgjedhore.

Masakra zgjedhore tani është e vërtetuar me prova dhe me fakte konkrete.Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve nuk vlerësoi asnjë fakt nga masakra zgjedhore e 25 prillit.Refuzimi i kërkesave të opozitës për të dhënat mbi emërimet në 61 bashkitë e vendit, gjatë periudhës zgjedhore në kundërshtim me ligjin dhe Kodin Zgjedhor, rritje fiktive të ndihmës ekonomike, lejimi i ndërtimeve pa leje për interesa elektorale, fakt që e pranon dhe vetë qeveria e Rilindjes.

Masakra elektorale vijoi me shtetas që kanë votuar disa herë, në kutitë e votimit kishte më shumë fletë votimi sesa votues, numërues të rilindjes që plotësojnë me stilolaps fletët e votimit për partinë në pushtet.Këto fakte tronditëse të manipulimit masiv të procesit zgjedhor nuk e kanë zgjuar SPAK që të veprojë për të vënë përpara drejtësisë të gjithë zyrtarët që kanë abuzuar me ligjin dhe për të zbardhur të vërtetën për opinionin publik.E gjithë vëmendja duhet të fokusohet tek zbardhja e masakrës zgjedhore të 25 prillit.Sepse këto fakte tronditëse mjaftojnë për të vërtetuar që zgjedhjet e 25 prillit kanë rënë. LSI nuk do të ndalet deri në fund për të zbardhur të vërtetën e masakrës zgjedhore të 25 prillit dhe për të çuar në vend vullnetin e qytetarëve.