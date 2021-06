Meta përshëndet 75-vjetorin e Republikës së Italisë: Gjithmonë e para në ndihmë të Shqipërisë, marrëdhëniet mes nesh shkëlqejnë veçanërisht në ditë të vështira

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka përshëndetur 75-vjetorin e Republikës së Italisë duke marrë pjesë edhe në një aktivitet kushtuar saj në Tiranë.





Meta vlerëson Italisë si shteti që gjithmonë i gjendet në ndihmë e para Shqipërisë. Ai tha se marrëdhëniet Shqipëri-Itali shkëlqejnë veçanërisht në ditë të vështira.

Presidenti shton se Periudha e Skënderbeut dhe komuniteti Arbëresh e kanë lidhur pazgjidhshmërisht dhe shpirtërisht Shqipërinë me Italinë dhe Europën.

FJALA NGA ILIR META

Presidenti Meta përshëndet 75-vjetorin e Republikës Italiane: Marrëdhëniet shumë të afërta ndërmjet nesh shkëlqejnë veçanërisht në kohët e vështira, kur solidariteti dhe mbështetja nuk janë kursyer reciprokisht. Jam i bindur se të dy palët do të punojnë me përgjegjësi për të forcuar partneritetin tonë strategjik në të gjitha fushat.

3 qershor 2021

Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta mori pjesë në pritjen e organizuar sot nga Ambasadori i Italisë, Sh. T. Z. Fabrizio Buçi, ku përshëndeti festimet e 75-vjetorit të Republikës Italiane, si dhe ndoqi nga afër ekspozitën “Bashkimi i Dritës” të artistit të njohur shqiptar, Helidon Xhixha.

Duke iu drejtuar Ambasadorit Buçi, përfaqësuesve të Trupit Diplomatik dhe artistëve të pranishëm në pritjen festive, Presidenti i Republikës u shpreh:

I nderuar Ambasador Republikës së Italisë z.Buçi,

Të nderuar zonja dhe zotërinj,

Është një kënaqësi e veçantë për mua, që me rastin e 75-vjetorit të lindjes së Republikës Italiane, të përcjell sot, nga afër urimet më të përzemërta për këtë vend mik, që i ka dhënë trashëgimi gjithë botës një pasuri kulturore mijëvjeçare, gjithmonë mbresëlënëse.

Shqipëria dhe Italia janë të bashkuara përmes lidhjeve të panumërta historike, ekonomike, kulturore, mbi të gjitha njerëzore dhe shpirtërore.

Marrëdhëniet shumë të afërta ndërmjet nesh shkëlqejnë veçanërisht në kohët e vështira, kur solidariteti dhe mbështetja nuk janë kursyer reciprokisht.

Italia ka qenë gjithmonë e para në ndihmë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në momentet me të vështira, kohët e fundit edhe për tejkalimin e pasojave të tërmetit dhe në përballimin e pandemisë.

Kam kënaqësinë të përshëndes nënshkrimin e Marrëveshjes së re të Mirëkuptimit mbi programin “Iliria” me qëllim nxitjen e mëtejshme të mësimdhënies së gjuhës italiane, në sistemin arsimor shqiptar, si dhe futjen e saj me prioritet në shkollat teknike-profesionale.

Jam i bindur se të dy palët do të punojnë me përgjegjësi për të forcuar partneritetin tonë strategjik në të gjitha fushat.

Të gjithë jemi krenarë për ata qindra mijëra shqiptarë, të cilët e kanë përsosur dhe shfaqur talentin e tyre në Italinë mike, që i ka mikpritur dhe mirëintegruar me shumë bujari.

Shembull i shkëlqyer i këtyre raporteve është vendosja në Sheshin Italia, në Tiranë, e veprës së artit “Big Bang” e artistit të talentuar Helidon Xhixha, si dhe çelja e ekspozitës “Bashkimi i Dritës” sot këtu në rezidencën e Ambasadës Italiane.

Përcjell nga këtu përshëndetjet më të ngrohta për Presidentin Mattarella, me të cilin dy vite më parë nderuam miqësinë e përbashkët italo-shqiptare me një vizitë të përbashkët në Shën Mitër të Kalabrisë ku është edhe zemra e bashkësisë arbëreshe, që ruan ende me aq besnikëri traditat, zakonet, kulturën dhe gjuhën e kohës së Arbërit dhe të Skënderbeut.

Periudha e Skënderbeut dhe komuniteti Arbëresh i kanë lidhur pazgjidhshmërisht dhe shpirtërisht të dyja vendet tona, dhe Shqipërinë me Europën.

Aq shumë na ka lidhur saqë ndonjëherë Arbëreshët janë në vështirësi kur i pyesin Italianët.

Për të treguar këtë lidhje kaq të fortë do ta mbyll në italisht, me një një episod të mikut tonë të njohur italo-arbëresh, Aldo Marino.

“Un diplomatico italiano notando la sua “passione” per il “lato albanese” gli chiese: “Dottore, mi spieghi se lei tiene più all’Italia o all’Albania?” e lui rispose: “Non esiste una risposta a questa domanda! E come se lei chiedesse ad un bimbo chi ama di più, la mamma o la nonna? Sono due amori che si giustificano e si sostengono vicendevolmente”.

Viva l’amicizia tre le nostre due nazioni!

Buona Festa, cari amici!