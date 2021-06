“Shkoi kollosi, emblema, bohemiani, i palodhuri”, aktorja kujton vitet e punës me regjisorin: Sot Teatri mbeti i zbrazët!

Aktorja Yllka Mujo ka dhënë një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të aktorit dhe regjisorit të njohur, Pirro Mani.





Në një mesazh në rrjetet sociale, Mujo shkruan se “shkoi kollosi, emblema, artisti, frymëzuesi, i mençuri, shpirti djaloshar, ëndërrimtari, bujari, i palodhuri dhe gazploti.

“Pirro Mani ishte dritarja nga ku hynte drita”, shkruan Mujo.

Mesazhi i aktores Mujo:

Shkoi kollosi , shkoi emblema, artisti, frymezuesi, i mençuri, shpirti djaloshar,enderrimtari, bujari, bohemiani, i palodhuri, gazploti!

Shkoi ,duke na lene si dhurate te fundit-Dashurine- dimensionin me te arte njerezor.

Ne fron i lavdishem mbeti, pa zhurme, pa buje , dashnor i pa lodhur i te bukures, i te mires, i sublimes, idealisti qe na ushqeu me art, me dashurine e pafund per teatrin, tempulli qe lufton injorancen, te shemtuaren, vulgaren.

Dhimbje e thelle! Fjalet e zbehin perjetimin…

Kur vajze e re u emerova ne teater, gjeta nje grup aktoresh te shquar.I kisha pare ne skene dhe me mrekullonte loja e tyre. Me shoqeronin endrra pa fund qe lidheshin me ate tempull, ku pata fatin e madh te luaja shume e shume role qe me bene te eksploroja qenien time si artiste dhe si njeri.

Njohja me Pirro Manin ishte dritarja, nga ku hynte drita.

Energjia dhe passioni i tij te benin ta adhuroje kete figure, sepse ajo qe buronte prej tij ishte dashuri, dashuri per teatrin, per aktrimin, per skenen, per njerun, per endrren.

Pirro Mani ishte burim i pashtershem, ishte festa e shpirtrave tane, ishte pranvera ku shperthenin te gjitha ngjyrat dhe aromat, ishte kopeshti ku dorezohesha ne misterin dhe magjine e ketij profesioni sa human aq edhe te bukur.

Une u rrita me te, u formova me te dhe sot ia dedikoj nje pjese te rendesishme te arritjeve te mija, ketij artisti gjigand.

Kam qene aktore e tij ne shume vepra si tek” Cuca e maleve”, “Permbytja e madhe”, “Nata e dymbedhjete”, “Epoka para gjyqit”, ” Prometeu”, “Gjenerali i ushtrise se vdekur”, ” Kush e solli Doruntinen” etj…. etj….

Ate entuziazem qe ai i dhuronte aktorit nuk e kam hasur tek asnje regjisor tjeter.

Pirro Mani, ne skene, ishte perhere i ri, energjia e tij te rrembente dhe te jepte krahe.

Mençuria e tij, aftesia qe kish per te hulumtuar boten shpirterore te ç’do aktori, sinqeriteti gati femijnor dhe kryesisht kreativiteti i tij artistik ishin xhevahire te rralle per mua dhe me kane bere kjo aktore qe jam.

Sot, Teatri mbeti i zbrazet,ndonese simboli i Pirro Manit do te jete vula qe do te perjetesoje emrin e tij ne te gjitha kohrat

Shkoi Pirro Mani dhe mori me vehte te gjithe dashurine, mirenjohjen, perulesine tone.

Sonte zemra ime eshte nje qiri qe percjell lutjet e mija per shpirtin e tij mbushur drite!