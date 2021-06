Valteri: Në karriget e Kuvendit janë ulur politikanë që kanë persekutuar shqiptarët. Sula: S’bëjmë ‘gjueti shtrigash’

Deputeti Halit Valteri teksa foli për dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit, i drejtoi disa pyetje Gentiana Sulës, drejtuese e Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit.





Gjatë fjalës së tij në Kuvend Valteri lëshoi akuza se në Kuvend janë ulur politikanë që kanë persekutuar dhe burgosur gjatë regjimit komunist. Mes të tjerash ai pyeti se çfarë quhet ‘dosja vip’.

“Çfarë quhet dosje VIP? Janë politikanët që mbajnë funksione. Nga ajo karrigia e deri te e fundit janë ulur njerëz që kanë persekutuar shqiptarë që kanë burgosur shqiptarë. A do të publikohen emrat e tyre? A ka dosje VIP apo janë zhdukur, se kemi pasur kryeministër që ka dalë dëshmitar në gjyq për të burgosur njerëz. Nga unë si një 30-vjeçar që se kam përjetuar këtë sistem, se kam lindur në 91 por ka shumë njerëz që plagët duhen t’i shërohen. Ku siç dilnin fletërrufetë, atyre njerëzve t’i dalë emri dhe të turpërohen.”, tha ai.

Ndërkohë, nga foltorja e Kuvendit, Sula, e cila është ftuar për të raportuar në lidhje me raportin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit tha se shumë familje duan të dinë ngjarjen dhe jo se kush kanë qenë bashkëpunëtorët.

Sa i takon faktit se çfarë janë dosjet vit, Sula iu përgjigj Valterit se ky autoritet nuk merret me gjueti shtrigash.

“Kur vjen puna për dhimbjen, plagët, ne jemi përditë në kontakt të vazhdueshëm me familjarë, ata vijnë nga ana e anës dhe jetojnë në atë kohë. Sidomos ata që e kanë familjarë të pagjetur, kur është krijuar institucioni është bërë edhe një studim se çfarë di publiku. E ka bërë OSBE. Aty shumë pak e dinë se kush janë ato personazhe të asaj kohe. E gjithë shoqëria pati një hov të madh me krijimin e shoqatave, ka pasur një lëvizje. Sot po ti pyesësh se kush është një desidente si Mysine, dihet. Edhe vetë mbledhja e dëshmive, meqë e kemi në ligj, që për çdo dosje duhet të pyesim familjet, edh marrja e dëshmive, dhënia zë, nxjerrja e fotove të tyre, mendoj se ka ndikuar. Ka pasur 150-160 mijë persona në listën e bashkëpunëtorëve. Ka edhe punëtorë të sigurimit, që kanë enë duke ruajtur digën psh. Duhet para hap pas hapi, se sa ndarja në të keq dhe në të mirë. Ju folët për dosjet vip. Ne nuk bëjmë ‘gjueti shtrigash’; ka dy mënyra, familjar ka të drejtë që të njihet me dosjen. Pasi merrni dokumentin, ju mund të merrni dhe dekodimet. Jo te gjithë shqiptarët kanë dëshirë që të dinë bashkëpunëtorët, pasi në përgjithësi duan të dinë për fatin. Shoh një frymë paqe kur vijnë tek ne.”, pohoi Sulaj.