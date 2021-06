Vjosa Osmani jep lajmin: Biden në emër të SHBA ka vendosur sot të dhurojë një numër të rëndësishëm vaksinash për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani deklaroi se sot Joe Biden ka vendosur që në emër të SHBA t’i dhurojë një numër të konsiderueshëm vaksinash vendit të saj.





Në fakt ishte Osmani ajo që i kërkoi më 19 mars me anë të një letre Biden-it që të ndihmonte me vaksina Kosovën, teksa vetë Presidenti i SHBA ka deklaruar më parë se do të ndihmojë vendet e botës me vaksina. Ajo e quan Biden-in një mik të Kosovës teksa e falenderon në emër të qytetarëve.

STATUSI NGA VJOSA OSMANI

PRESIDENTI BIDEN NDANË VAKSINA PËR KOSOVËN

Më 19 mars 2021, i kam shkruar Presidentit Biden duke kërkuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për dhurimin e vaksinave në kohën kur Kosova ishte i vetmi shtet në Evropë që ende nuk kishte filluar administrimin e tyre. Më 19 Prill 2021 Presidenti Biden u përgjigj pozitivisht në të cilën ai u zotua për ta trajtuar kërkesën tonë rreth vaksinave. Sot, ne jemi të lumtur të njoftojmë se Presidenti Biden, në emër të SHBA-ve, ka vendosur të dhurojë një numër të rëndësishëm të vaksinave COVID-19 për Republikën e Kosovës.

Dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë për Presidentin Biden për këtë gjest bujar dhe për dhurimin e vaksinave COVID-19 për Republikën e Kosovës pas kërkesës së adresuar atij në muajin mars. Njoftimi zyrtar i sotëm është tjetër dëshmi e mbështetjes së palëkundur që vendi ynë e gëzon historikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Presidenti Biden ka qenë gjithmonë mik i Kosovës dhe ky donacion ilustron kujdesin dhe konsideratën e pakursyer që ai vazhdon të tregojë ndaj popullit tonë. Në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës e falënderoj përzemërsisht.

Kosova dhe institucionet tona vazhdojnë të mbeten të palëkundura në orientimin Euro-Atlantik dhe të njëjtën politikë e kanë ndjekur edhe në sigurimin e vaksinave.

Zoti e bekoftë Kosovën dhe aleatin tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.