Çelja e negociatave/ Holanda mbështet raport-progresin e KE: Konferenca e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë mund të mbahet sapo të…

Qeveria holandeze mbështet raport-progresin e KE për çeljen e negociatave të Shqipërisë me BE. Në nje letër të qeverisë drejtuar parlamentit theksohet se Shqipëria ka bërë përparim me reformat në temat prioritare dhe në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit.





Në dokument thuhet se Holanda është dakord të mbahet Konferenca e Parë Ndërqeveritare Shqipëri-BE sapo të arrihet marrëveshja për kornizën negociuese.

Holanda e pranon se e miraton përfundimin e Komisionit që Shqipëria ka bërë përparim të mjaftueshëm në kushtet që i janë vendosur.

‘’Më shumë se një vit më parë, Këshilli ra dakord të hapte negociatat e pranimit me Shqipërinë. Këshilli përcaktoi që Shqipëria ende duhej të përmbushte një numër kushtesh në mënyrë që të mbante KPGJ-në e parë. Raporti aktual i progresit i Komisionit Evropian paraqet një pamje kryesisht pozitive. Qeveria është e kënaqur që Shqipëria së fundmi ka bërë përparim me reformat në temat prioritare dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rekordi i historisë tregon gjithashtu progres në këtë fushë, megjithëse numri i dënimeve të zyrtarëve të nivelit të lartë mbetet shqetësues.

Qeveria miraton përfundimin e Komisionit se Shqipëria tani ka bërë përparim të mjaftueshëm në këto kushte. Ky përfundim ndahet nga vendet anëtare që, ashtu si Hollanda, ishin ende kritike një vit më parë. Si pjesë e qasjes së rreptë dhe të drejtë të qeverisë për zgjerimin e BE-së, Konferenca e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë mund të ndodhë sapo të arrihet marrëveshja mbi kornizën negociuese me Shqipërinë.’’- thuhet në dokument.