“Gropa septike e 25 prillit vetëm sa është hapur, fundi është larg!”/ Vasili: Krimi zgjedhor u ndërtua mbi…

Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka deklaruar se masakra zgjedhore e 25 prillit nga dita në ditë vetëm po rëndohet.





Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Vasili e konsideron si një gropë skeptike, e cila sa është hapur dhe fundi i saj është ende larg.

Sipas tij, e gjithë struktura e këtij krimi mafioz shtetëror është e qartë në të gjithë dimensionin e saj, pasi krimi zgjedhor rilindas është ndërtuar, duke u bazuar mbi pandeshkueshmërinë që sjell drejtësia e kapur.

Shënimi i plotë:

Gropa septike e 25 prillit vetem sa eshte hapur, fundi eshte larg!!

Masakra e 25 prillit vetem rendohet dita dites.

E gjithe struktura e ketij krimi mafioz shteteror eshte e qarte ne gjithe dimensionin e saj.

Krimi zgjedhor rilindas eshte ndertuar duke u bazuar mbi pandeshkueshmerine, qe e sjell Drejtesia e kapur.

I zbatuar ne tre faza:

1.Perdorimi kriminal i qindra mijra te dhenave personale, perjashtimi banditesk antikushtetues i dhjetra mije votuesve nga Greqia dhe Maqedonia, perdorimi i grupeve kriminale ashtu sic kulmoi me ngjarjet e Elbasanit dhe Kavajes, shperdorimi i dhjetra milione euro para’ publike, shperdorimi kriminal i administrates publike dhe sherbimeve te saj, blerja masive e votes me te gjitha format ishin veprimet e fazes perpara dates 25 prill.

2.Votimi i shumefishte ku nje zgjedhes votonte disa here, kutite e votimit me vota brenda me shume se sa votues, dhunimi i fleteve te votimit nga komisioneret rilindas dhe pavlefshmeria masive e votave karakterizuan manipulimin e dates 25 prill.

3.Veprimtaria e KAS si faza permbyllese e krimit zgjedhor, ku KAS refuzoi cdo ankimim te opozites megjithe faktet tronditese, KAS refuzoi dhunshem te kerkonte faktet qe zbardhnin teresisht krimin zgjedhor duke shkelur Kodin Zgjedhor dhe duke vepruar si zorre qorre e qeverise rilindase.

Qindra fakte jane ne zotetim te opozites, dhe fakte te tjera te reja dalin ne vazhdimesi, qe provojne haptas masakren zgjedhore.

Iluzioni i rreme i rilindjes se me KAS-in dhe Kolegjin Zgjedhor si institucione te kapura kriminalisht mund te mbylle 25 prillin eshte vetem nje enderr me sy hapur.

Kjo masaker mafioze ka thelluar edhe me keq krizen shume te rende politike, sociale dhe ekonomike, ka thelluar zemerimin dhe polarizimin shperthyes mbarepopullor.

25 prilli eshte kthyer ne nje grope gjigande septike mafioze, qe vetem sa eshte hapur.

Demontimi, denoncimi dhe demaskimi i 25 prillit eshte rruga e vetme ,prioriteti i vetem dhe beteja e vetme, qe garanton themelin e demokracise, qe eshte vota e lire.

Askush te mos kete as iluzionin me te vogel se 25 prilli eshte mbyllur, 25 prilli eshte llogari e hapur dhe teper e rende me shqiptaret, qe vetem sa eshte hapur!!