Zheji: Nëse vajza ime do më vinte në shtëpi të më ankohej, do të isha shok i atij gardiani

Analisti Artur Zheji, i ftuar në emisionin ‘Pikat mbi i’, në ‘News24’ deklaroi se veprimi i Mexhit Picarit, që vrau ish-dhëndrin e tij, Kudret Saliaj ka qenë gjesti i një babai që mund t’i jetë bërë një padrejtësi në gjykata.





Zheji theksoi se nuk do ta përjashtonte kurrsesi faktin se mund të vepronte si ish-polici, nëse do të gjendej në të njëjtën situatë.

PJESE NGA BISEDA NE STUDIO

Zheji: U trondit gjithë dynjaja sot, por nesër harrohet si ceshtje. Kjo dosje duhet të hapet nga e para, te e fundit. Për të parë profilin psikologjik të të ndjerit dhe të nënës. Nëse nëna na rezulton një njeri normal që mund të ushtrojë amësinë e saj tek fëmijët, përmbyset situata.

Lala: Unë do e ndjek këtë çështje. Ky është një premtim publik.

Zheji: Unë nuk mund të paragjyko një zotëri se ka punuar tek Burgjet, se ka bërë një vrasje. Nëse vajza ime nesër do më vinte në shtëpi të më ankohej tek shtëpia, do të isha shok i këtij gardiani. Sipas studimeve që kam lexuar, rezulton se instinkti protektiv i amësisë së femrës është instinkti gjenetik i ndryshueshëm në rrethana të çmendura. Nëse marr një raport serioz se ajo nuk është mirë, atëherë dorëzohem. Por nëse ajo ka një zhgënjim, apo dhunë nga vjehrra, e kanë bërë skllave të shtëpisë. Dhe kjo nuk e bën atë nënë të keqe. Ajo ka thënë; ‘më kanë thyer dhëmbët’. Një nënë që rrihet, bullizohet, mbahet e burgosur, si do reagojë ajo? S’do rrijë!

Lala: Nga nëna janë raste të radha kur nëna dhunon fëmijët. Mund ta kemi edhe këtë rast përjashtim nga rregulli.

Zheji: Gjesti i babait më bën mua që të mendoj se bëhet fjalë për një rast padrejtësie. Ose është i çmendur babai, ose vajza dhe fisi i këtij është i drejtë. Babai është dorëzuar pas vrasjes.

Lala: Duhet të biem me këmbë në tokë. Kam disa vendime gjyqësore. Kam disa fakte. Kemi një qytetar të vrarë dhe një ish-prokuror të plagosur, që uroj që t’ja dalë. Kemi një numër të konsiderueshëm qytetarësh që janë terrorizuar nga kjo ngjarje. Kemi një proces divorci dhe gjykata nuk kishte dalë në vendim final.