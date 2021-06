Aprovohet vaksina Sinovac për fëmijë dhe adoleshentë të moshave 3 deri 17 vjeç

Kina ka miratuar përdorimin urgjent të vaksinës Sinovac Biotech Covid-19 për fëmijë dhe adoleshentë midis moshave 3 dhe 17, tha presidenti i kompanisë Yin Weidong, në televizionin shtetëror.





Fushata masive e vaksinimit kundër koronavirusit të ri në Kinë, ka injektuar 723.5 milionë doza vaksinash që nga 3 qershori, tani është e hapur vetëm për ata 18 vjeç e lartë.

“Momenti se kur vaksina kineze Sinovac do t’u jepet grupeve të moshave më të reja do të varet nga zhvillimi i strategjive të vaksinimit në Kinë nga autoritetet shëndetësore,” i tha Yin televizionit shtetëror gjatë një interviste të drejtpërdrejtë.

Yin vuri në dukje se të miturit kanë një përparësi më të ulët për vaksinimin Covid-19 sesa njerëzit e moshuar, të cilët rrezikojnë më shumë të shfaqin simptoma të rënda nëse infektohen me koronavirusin e ri.

Rezultatet paraprake nga provat klinike të fazës I dhe II kanë treguar se kjo vaksinë mund të shkaktojë një përgjigje imune tek personat e moshës 3-17 vjeç, dhe se shumica e efekteve anësore ishin të lehta.

Kompania Sinopharm e mbështetur nga shteti, i cili ka zhvilluar një vaksinë me dy doza të një teknologjie të ngjashme me Sinovac, po paraqet gjithashtu të dhëna për aprovim për përdorim në grupmoshat më të reja. Gjithashtu një vaksinë CanSino Biologics, e cila ka një teknologji të ndryshme, hyri në provat e fazës II për grupmoshën midis 6 dhe 17 vjeç. Sinovac gjithashtu ka përfunduar një provën klinike të fazës II, në të cilën pjesëmarrësit morën një dozë të tretë përforcuese të vaksinës pasi kishin përfunduar vaksinimin e tyre me dy doza të përshkruara, shtoi Yin.

Pjesëmarrësit panë një rritje dhjetëfish në nivelet e tyre të antitrupave, krahasuar me nivelet e mëparshme gjatë një jave, dhe një rritje njëzetfish në gjysmë muaji, shpjegoi ai.

Yin vuri në dukje, megjithatë, se Sinovac ende ka nevojë për të përfunduar monitorimin afatgjatë të kohëzgjatjes së antitrupave para se të mund të bëjë një rekomandim fillestar se kur duhet të jepet një dozë e tretë e vaksinës së saj.