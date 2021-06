Bllokohen 2.5 tonë drogë në Spanjë, ishin fshehur mes fuçive të naftës në jaht, në rrjetin kriminal edhe një shqiptar

2.5 tonë drogë të llojit hashash janë sekuestruar nga policia spanjolle, në një jaht, në Alicante. Tre persona janë arrestuar në lidhje me ngjarjen.Hetimet filluan kur lindën dyshimet se jahti mund të ketë marrë lëndë narkotike në det. Mbi 2.400 kilogramë hashash u gjetën të fshehura mes 50 fuçive plastike me naftë, secili me një kapacitet prej 50 litrash. Pjesa tjetër e lëndës narkotike u gjet e paketuar në thasë.





Sipas Guardia Civil, ekzistonte një rrjet kriminal, që i kushtohej trafikut të drogës në Alicante dhe Murcia. Gjashtë nga anëtarët e dyshuar të organizatës u arrestuan në 13 maj, një shqiptar dhe pesë spanjollë të moshës midis 25 dhe 69 vjeç.

Katër nga anëtarët u arrestuan në Kartagjenë, njëri në La Manga del Mar Menor (Murcia) dhe tjetri në Santa Pola (Alicante).

Duke marrë parasysh historinë e disa prej anëtarëve, ata janë një organizatë që konsiderohet e rrezikshme. Disa nga anëtarët kanë të dhëna të shumëfishta për trafikun e drogës dhe njëri prej tyre ka kryer një vrasje, në vitin 2007, në Spanjë, raporton Euro Weekly News.

Tre nga anëtarët, përfshirë kreun e organizatës, janë dënuar me burg ndërsa tre të tjerët po hetohen në gjendje të lirë.