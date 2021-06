“Më kërcënonte se do më vriste”, zbardhet dëshmia e Dhurata Saliajt: Para 3-4 ditësh Kudreti më erdhi në shtëpi dhe…

Një ditë pas ngjarjes së rëndë, ku ish-vjehrri vrau ish-dhëndrin afër Gjykatës së Tiranës, Gazetarja Dorjana Bezat ka zbardhur dëshminë e 33-vjeçares Dhurata Saliaj, e cila u arrestua mbrëmjen e kaluar si bashkëpunëtore në vrasjen e Kudret Saliajt.





Në dhëminë e dhënë para hetuesve, 33-vjeçarja ka deklaruar se ish-bashkëshorti i kërcënonte vazhdimisht se do ta vriste, duke shtuar se ai i shkonte edhe te familja e prindërve.

“Marredheniet me Kudretin i kishim shume të acaruara. Sa herë unë tentoja të kontaktoja me femijet, ai vinte te puna e babit ose ne shtepi dhe na kercenonte dhe thoshte se do me vriste.

Rasti me i fundit ka qene para 3 ose 4 ditesh qe erdhi ne shtepi ne Picar dhe na kercenoi si familje. Kur vinte ne shtepi shumicen e hereve i dilte mami dhe perballej me te se mua kishin frike te me nxirnin. Para 1 muaji mami ka marre urdher mbrojtje nga ai per 1 vit.

Familja ime ka jetuar nen presion kaq muaj. Kam shkuar me babain tek gjykata dhe ja kam bere te qarte Kudretit se une femijet nuk i le. Doja te takoja djalin ti flisja. Aty ndodhi ngjarja”, ka thënë ajo para hetuesve.