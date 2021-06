Trejsi Sejdini në Maldives me shoqërinë, zhvishet nudo. Kejvina Kthella surprizohet me festë luksi në jaht nga i dashuri

Java që lamë pas ka qenë një javë e bukur për dy nga vajzat e shoëbizzit tonë. Përkatësisht Trejsi Sejdini dhe Kejvina Kthella kanë festuar ditëlindjen e tyre. Njëra në Dubai dhe tjetra në Maldives, duket se kanë dhuruar spektakël me pozat që na kanë sjellë nga ditët e tyre të lindjes. Të dyja vajzat janë emra mjaft të njohur për publikun tonë, ku veç karrierës kanë pikasur edhe për jetën private. Kujtojmë se si Trejsi ashtu edhe Kejvina u përfolën për lidhjet e tyre me djem problematik. Trejsi i dha fund marrëdhënies së saj me Leonard Dukën, kur ky i fundit u shpall në kërkim si i përfshirë në një vrasje. Që atëherë jeta e Trejsit ndryshoi totalisht. Menjëherë bjondja u largua nga Shqipëria ku tentoi famën në SHBA, por pas disa tentativave ajo u rikthye edhe njëherë në Shqipëri, duke u marrë me fushata publicitare. Që atëherë veç fotove provokuese, bjonden seksi nuk e kemi parë në shoqërinë e një mashkulli. Edhe në këto ditë të nxehta nga Maldives, ajo na ka zbuluar se është me shoqërinë e saj dhe jo me ndonjë mashkull që tashmë mund ti ofrojë jetën e luksit që ishte mësuar.





Por krejt ndryshe duket situata për Kejvinën, e cila mund ta themi me plot gojën që tanimë ka gjetur dashurinë. Për ditëlindjen e saj të 24, modelja është surprizuar nga nëj festë luksoze në jaht nga partneri saj. Prej javësh modelja gjendet në Dubai ku dhe ka vendosur të bëjë publik faktin që është në një lidhje, duke mos zgjedhur t’ja publikojë imazhin. Duket se historia e saj me Redjan Rrajën mbetet një kujtim i së shkuarës dhe bjondja ka hedhur pas krahëve të gjitha thashethemet që shoqëruan atë histori dhe më në fund është duke shijuar dashurinë e vërtet. Ka qenë pikërisht partneri saj që i ka organizuar një festë luksoze në një jaht në Dubai. Me shampanjë, lule dhe petale trëndafilash, Kejvina ka shijuar ditëlindjen e saj në shoqërinë dhe të mikeshave. Mesa duket lidhja e re ia mundëson një jetë të re luksi dhe pse jo një festë madhështore që me siguri do të kujtohet gjatë.