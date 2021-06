Prej kohësh Cozman i ka munguar publikut, ndaj tani me këtë rikthim të tijin, ai ndan me fansat edhe lajmet e reja. Ashtu si shihet edhe nga fotot, duket se reperi ka lënë pas historinë me Tunën dhe tani ka gjetur dashurinë.





Cozman ka postuar në rrjetet sociale një foto ku shihet përqafuar me një vajzë brune. Vajza në foto quhet Fjolla, por nuk është pjesë të famshmëve. Burime për “Prive” bëjnë me dije se Fjolla ka qenë e pranishme edhe në dalje e festa të këngëtarit.