Maturantët i nënshtrohen sot provimit të gjuhës dhe letërsisë, testi del në rrjetet sociale

Maturantët në mbarë vendin po zhvillojnë sot provimin e dytë të maturës ku po testohen në lëndën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Provimi ka nisur nga ora 10:00 dhe përfundon në 12:30 në 208 qendra në të gjithë vendin.





Mirëpo, testi është publikuar i plotë në “Facebook”.

Testi në total ka 60 pikë dhe pragu i kalueshmërisë është 25% (15 pikë). Mbikëqyrja bëhet me përfaqësues të MASR, përgjigjes administrimi. Më 11 qershor maturantët do të japin provimin e Matematikës, ndërsa më 15 qershor atë të lëndës me zgjedhje.