Në Itali nis trajnimi për 27 hetuesit e BKH, në fokus lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës

27 hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit kanë nisur sot trajtimin njëjavor në Itali.





Në nisje të trajnimit kanë qenë të pranishëm prefekti Vittorio Rizzi, zëvendësshefi i policisë italiane, drejtori i Policisë Kriminale, dhe drejtori i Përgjithshëm i Sigurisë Publike.

Ndërsa nga Shqipëria kanë marrë pjesë kreu i SPAK, Arben Kraja, dhe drejtuesja e BKH, Aida Hajnaj.

Njoftimi i ambasadës italiane:

Italia ka pasur gjithmonë një marrëdhënie intensive bashkëpunimi me Shqipërinë, jo vetëm për shkak të afërsisë gjeografike, por për rrënjët e përbashkëta kulturore dhe praninë në vendin tonë të një komuniteti shumë të madh të qytetarëve shqiptarë. Dhe për sa i përket sigurisë, rezultatet operacionale e shpërblejnë këtë bashkëpunim: Shqipëria është, në fakt, në vendin e parë midis vendeve jashtë BE, si për numrin e të arratisurve aktivë (të kërkuar nga autoritetet italiane dhe gjurmuar në Shqipëri) dhe ekstradimet. Aktive dhe në vendin e dytë midis vendeve jo të BE-së për numrin e të arratisurve pasivë (gjurmuar në Itali, sepse ata kërkoheshin nga autoritetet shqiptare).

Në vitin 2020, arrestimet e të arratisurve aktivë ishin 68 dhe këtë vit në vetëm 5 muaj të dhënat flasin për 47 subjekte: ku më të fundit ishin Nikolla DURA dhe Rajmond HOXHAJ, i pari duhet të vuajë një dënim të përjetshëm për vrasje dhe i dyti një dënim me 22 vite burg për trafik droge. Në të njëjtën kohë, ka pasur 28 ekstradime aktive në vitin 2020 dhe në periudhën e parë të vitit aktual numri është arritur tashmë. Të arratisurit pasivë, nga ana tjetër, ishin 24 në vitin 2020, ndërsa në pesë muajt e parë të vitit 2021 kishte 6 arrestime.

Nisma e trajnimit që fillon sot, e realizuar si pjesë e projektit Pameca V, financuar nga Bashkimi Evropian dhe i udhëhequr nga Italia, synon të forcojë më tej bashkëpunimin dypalësh policor midis Italisë dhe Shqipërisë, duke e bërë më të mirë në dispozicion të kolegëve shqiptarë ekspertizën kombëtare për çështje të tilla si lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës.

Duke u nisur nga Tirana, hetuesit shqiptarë u përshëndetën në Akademinë e Sigurisë nga Ambasadori Italian, Fabrizio Bucci, i cili donte të theksonte cilësinë e punës së kryer së bashku në fushën e policisë kriminale dhe bashkëpunimin gjyqësor.

Aktiviteti trajnues, i organizuar nga DIA, do të përbëhet nga seminare tematike që lidhen me tema me interes të përbashkët, me vizitat në strukturat e ekselencës siç janë Shërbimi Shkencor i Policisë, Qendra Kërkimore për Analizën e Informacionit Multimedia (CRAIM) dhe Postare, si dhe Policia e Komunikimit.