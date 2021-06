Spanja hap kufijtë për të gjithë personat e vaksinuar

Spanja ka rihapur kufijtë për turistët ndërkombëtarë që janë të vaksinuar plotësisht, duke shpresuar të ringjallë turizmin i cili si kudo në botë është prekur më shumë gjatë pandemisë.





Ministrja e shëndetësisë, Carolina Daria, tha se Spanja ishte “në procesin e udhëheqjes globale në sektorin e turizmit”. “Spanja është një destinacion i sigurt,” tha ajo.

Të gjithë turistët që do të hyjnë në Spanjë do të kenë nevojë për një test anti-gjeni por turistët që vijnë nga vendet më të prekura si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania do të duhet të karantinohen.

Sipas AFP, në aeroportin e Spanjës në Malaga priten të mbërrijnë të hënën në mëngjes, turistë nga vendet përreth Europës si Berlini, Lille, Frankfurti dhe Londra.