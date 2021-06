E quajti kineze/ Ambasadorja Kim e fton në ambasadë: Jam e çuditur

Yuri Kim duket se ka vendosur ti përgjigjet personalisht një komentese në Instagram. Teksa ka postuar një foto nga Pogradeci, një nga ndjekësit e ka quajtur kineze, duke sjellë edhe reagimin paqësor të ambasadores. ‘Dashuria Shqiptaro-Kineze është një histori e vjetër dhe e bukur”, shkruan komentuesi në “Instagram”.





Nga ana tjetër, Ambasadorja e SHBA-ve, i ka kthyer përgjigje duke e ftuar për një kafe në ambasadë për të folur nga afër. “Jam e çuditur nga komenti juaj. Ju mirëpres në zyrën time në Ambasadën Amerikane për një bisedë, ku mund t’iu tregoj për historinë krenare të vendit tim si një “Komb i Emigrantëve”, ndërsa ju mund të më thoni pse mendoni se jam “kineze. Ju lutem më thoni nëse dëshironi të vini për një kafe dhe bisedë.

Kjo është një ftesë e sinqertë”, shkruan në replikën e saj, ambasadorja. Pas ftesës për një kafe dhe një bisedë në ambasadë, komentuesi e ka konsideruar vetën si njeriun më me fat në Shqipëri. “Jam njeriu më me fat në Shqipëri! Askush nuk ka marrë një ftesë publike nga Ambasada Amerikane për një kafe dhe një bisedë të sinqertë! Unë e vlerësoj shumë ftesën tuaj zonjë, ne do të flasim për kulturat tona dhe të tjera. Zoti bekoftë Amerikën.”, shkruan komentuesi.