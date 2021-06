“I kam parë SMS mamit, shkruan zemër të dua”/ Zbardhet dosja e plotë e vrasjes së ish-dhëndrit, zbardhet dëshmia e ish-vjehrrës

Gjykata e Tiranës vendosi sot masën e sigurisë “arrest me burg” për Mexhit Picarin dhe Dhurata Saliajn, babë e bijë të arrestuar për vrasjen e Kudret Saliajt.





Ish-bashkëshortja e të ndjerit nuk ka pranuar të kishte dijeni për krimin e kryer nga i ati i saj, teksa ka kërkuar mëshirë nga gjykata.

Ndërkaq, kanë dalë dëshmi të reja për vrasjen e 43-vjeçarit Kudret Saliaj në Tiranë, që shpalosin hap pas hapi një dramë në kufijtë e tragjedisë për dy familje dhe tre fëmijë të mitur që tashmë kanë humbur babanë përgjithmonë dhe fizikisht janë ndarë nga nëna e tyre.

Vrasja e 43-vjeçarit në Tiranë shkaktoi jo pak tronditje tek opinioni publik, i cili u nda në dysh, në favor të viktimës si i dhunuar dhe më pas i vrarë, apo nënës që po humbte fëmijët. Kudret Saliaj u qëllua me 5 plumba nga ish-vjehrri i tij, Mexhit Picari, 52 vjeç, ndërsa u arrestua pak minuta pas krimit. Në pranga përfundoi dhe vajza e tij, bashkëshortja e viktimës, Dhurata Saliaj, 33 vjeçe, e cila konsiderohet bashkëpunëtore në vrasje. Dhurata e martuar fare e re, 17 vjeçe, u bë nënë dhe solli në jetë djalin e madh, i cili është sot 16 vjeç, më pas dhe një vajzë që sot është 12 vjeçe dhe një djalë tjetër që sot është 8 vjeç. Pas grindjeve të vazhdueshme, tetorin e kaluar konflikti kapi majën dhe çifti përfundoi në dyert e Policisë dhe gjykatave. Dhurata u akuzua për dhunë ndaj vjehrrës, fëmijëve dhe madje dhe ndaj mbesës së burrit. U arrestua dhe në bazë të dëshmive të vetë fëmijëve të saj, iu dha masa e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa bashkëshorti, Kudreti, po bënte luftë ligjore që në procesin e divorcit të ishte ai kujdestar i fëmijëve, bazuar në këto akuza për dhunë dhe arrestimin e saj. Por çfarë deklaruan në Polici në tetor 2020 kundër Dhurata Saliajt? Këto janë dëshmitë tashmë në dorën e Prokurorisë të siguruara nga “News 24”.

VJEHRRA

Më 2 tetor 2020 vjehrra e 33-vjeçares, S. Saliaj, ka kallëzuar në organin e Policisë se nusja e djalit të saj, e pandehura Dhurata Saliaj, ka ushtruar dhe ushtron në mënyrë të vazhdueshme dhunë psikologjike ndaj saj dhe fëmijëve. “Më ka marrë disa herë në telefon dhe më ka kërcënuar duke më thënë ‘do të të vras ty dhe mbesën e gocën’ e fjalë të tjera kërcënuese”, ka deklaruar nëna e viktimës Kudret Saliaj para Policisë në tetor 2020.

VAJZA

E pyetur nga organi i Policisë, shtetasja F. Saliaj, vajza e mitur e së kallëzuarës, gjatë dëshmisë ka deklaruar se ka dëgjuar mamanë e saj të kërcënonte gjyshen. “Më datë 2 tetor 2020, rreth orës 12:00, po luaja me vëllanë e vogël në lagje. Erdhi babi dhe pasi hymë në shtëpi dëgjova që po i tregonte gjyshes se mami kishte folur me persona të ndryshëm. Ajo është shqetësuar dhe ka humbur ndjenjat. Në darkë kur po rrinim në shtëpi dëgjova mamin që telefonoi gjyshen dhe e kërcënoi me fjalë duke iu thënë se ‘do t’ju vendos njerëz nga prapa për t’ju vrarë’”, ka thënë vajza e 33-vjeçares në tetor 2020. Gjithashtu, ajo ka deklaruar para Policisë se mamaja e saj ka rreth tre muaj që nuk sillet mirë me të vëllanë e vogël, i kanos me fjalë, e ka qëlluar në fytyrë, e ka pickuar, ndërsa vëllanë e ka goditur në fytyrë dhe me bërryl në pjesën e sipërme të vetullës dhe më pas i ka thënë nëse i tregon babait, do të të hedh nga ballkoni.

DJALI I MADH

Nga Policia është pyetur dhe djali i mitur i çiftit E. Saliaj që në kohën e denoncimit dhe marrjes në pyetje ka qenë 15 vjeç. Ai ka deklaruar se mama- ja e tij nuk sillet mirë me të. “Më godet dhe më ka kërcënuar me fjalët do të vras, do të mbys me litar”, ka thënë ai. “Si shkak të sjelljes së saj deklaron se ai ka parë disa mesazhe që ajo i dërgon personave të ndryshëm me përmbajtje: ‘o zemra ime, të dua shumë, kur do të takohe- mi’, dhe për këtë shkak ajo sillet ashpër me të”, thuhet në dosjen e prokurorisë të siguruar nga “Neës 24”.

MBESA E BURRIT

Është pyetur gjithashtu nga organi i Policisë edhe shtetasja K. Saliaj (mbesa e Kudret Saliajt), e cila ka deklaruar se nusja e xhaxhait të saj në datën 02.10.2020 ndërsa ka qenë në banesën e gjyshes, këtë të fundit e ka telefonuar Dhurata dhe e ka kërcënuar me fjalë të tilla si do t’ju vras, do t’ju shuaj fare etj. Ndërkohë, nga akti mjekoligjor, i bërë më 9 tetor të vitit të kaluar, në trupin e vajzës së Dhurata Saliajt janë konstatuar shenja të shkaktuara me mjetës mprehës. Vetë 33-vjeçarja nuk është paraqitur në mjekësinë ligjore, ndërsa Prokuroria e akuzoi për dhunë në familje. Deklarime në Polici kanë dhënë çifti Kudret dhe Dhurata Saliaj, babai i 33-vjeçares Mexhit Picari, dy fëmijët më të mëdhenj të çiftit dhe mbesa e Kudretit.