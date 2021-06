Kina pritet të nisë vaksinimin e fëmijëve nga mosha 3 vjeç

Kina po përgatitet për vaksinimin e fëmijëve nga mosha 3 vjeç, vendi i pari në botë që planifikon vaksinimin e fëmijëve kundër Covid-19. Kina, vendi ku për herë të parë u shfaq virusi në fund të vitit 2019, ka vaksinuar 800 milion të rritur mbi 18 vjeç.





Vendi gjithashtu shpreson të vaksinojë të paktën 70 përqind të popullsisë së saj, ose rreth një miliard njerëz, deri në fund të vitit. Një zëdhënës i laboratorit kinez, i cili prodhon një nga tre vaksinat anti-covid aktualisht në Kinë, tha së fëmijët mund të vaksinohen me Coronavac.

Vaksina Sinovac është aprovuar për fëmijët nga mosha 3 deri 17 vjeç “, tha ai. Zëdhënësi nuk specifikoi se kur do të vaksinohen fëmijët, por data do të vendoset nga Ministria e Shëndetësisë.

Laboratori kinez ka përfunduar provat klinike tek fëmijët dhe adoleshentët, rezultatet e të cilave do të publikohen në revistën shkencore britanike The Lancet. Kina ka zhvilluar përveç Sinovac, edhe një vaksine tjetër nga kompania kineze Sinopharm (me dy doza) dhe një nga Cansino Biologics (një dozë e vetme).

Këto laboratorë gjithashtu kanë filluar provat klinike tek të miturit. Një total prej rreth 20 kandidatë për vaksinat anti-covid janë ende në prova klinike, tha të dielën zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë Zeng Zongëei.

Sinovac dhe Sinopharm janë aprovuar për përdorim emergjent te të rriturit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe janë në dispozicion në shumë vende të botës.