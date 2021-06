Punime në rrjet/ Një pjesë e Tiranës nesër pa drita, të gjitha zonat dhe oraret kur do të ndërpritet energjia

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njofton qytetarët e Tiranës se ditën e nesërme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të kryeqytetit, për shkak të punimeve që po kryhen në nënstacionin “Traktora”.





Stakim, 9 qershor

Stakim, 9 qershor

Per shkak të remontit të parashikuar në NST Traktora, ku do të behet kalimi i kabllove të linjave 6kV të fiderave nga Konteineret Mobile tek çelat e reja, me stakim radhazi nga 2 ore secili prej tyre, nesër, datë 9 qershor do të stakohet energjia në disa zona në Tiranë.

Më poshtë oraret e kufizimit dhe zonat e prekura nga ky stakim:

08:00- 10:00

Kodra e Priftit, Shkozë

09:00- 11:00

Kodra e Kokonozëve, Ish Parku Komunal, Pallate pranë Oxhakut, ish-Shkolla e Bashkuar, Porcelani

10:00- 12:00

Zona prane Televizioni News 24, Garda

11:00-13:00

Zona prane Depos Ujit, zona pranë ish-Sanatoriumit, Zona prane ish-Uzina Traktorit, Shkoze (pjeserisht).

12:00-14:00

Zona prane ish-uzina Gjeologjike, Shkoze 2

13:00-15:00

Pjesërisht zona Farkë

14:00- 16:00

Rruga “Todi Shkurti” (prane pallateve Grand).

15:00- 17:00

Pjesërisht zona rreth Qytetit Studenti.

15:00- 17:00

Arkivi, Shkoze 2,