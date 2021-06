Viktor Orban pas takimit me Ramën: Mbështesim anëtarësimin e Shqipërisë në BE

Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka deklaruar pas takimit me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama se Hungaria është plotësisht e angazhuar për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.





Ai thotë se pa një perspektivë të anëtarësimit, siguria e kontinentit nuk mund të garantohet as politikisht dhe as ekonomikisht.

“Hungaria është plotësisht e angazhuar për të mbështetur Shqipërinë për anëtarësimin në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Pa një perspektivë të anëtarësimit, siguria e kontinentit nuk mund të garantohet, as politikisht dhe as ekonomikisht”, tha ai.