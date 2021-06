Del në shitje “Mercedes-i” që Michael Schumacher debutoi në “Formula 1”, zbulohet çmimi marramendës

Michael Schumacher ishte 21 vjeç më 1991, kur nënshkroi me “Mercedes” dhe debutoi në “Fromula 1”, për të zëvendësuar pilotin Bertrand Gachot.





Francezi humbi çmimin e madh të Belgjikës për shkak të një seance gjyqësore, ku dhe u dënua me dy muaj burg për sulmin ndaj një taksisti. Ndërkohë, Schumacher asokohe debutoi me “Mcerdes” dhe doli i shtati në garën e Belgjikës, duke arritur një rezultat historik që në debutim.

Paraqitjet e mira bënë që kontrata e tij me gjigantin e prodhimit gjerman të makinave të zgjatej, e më pas, historia dihet: Schumacher u bë një nga më të mirët në botë në këtë sport. Ai ka dalë 7 herë fitues i “Formula 1”, ndërsa gjatë karrierës ka përfaqësuar një sërë markash makina.

Por “Mercedes”, makina e tij e parë e debutimit, ka dalë tashmë në shitje për 2.21 milionë euro. Blerësi i mundshëm do të jetë vërtetë me fat, pasi do të përfitojë timonin origjinal të “F1” por edhe një kornizë të veçantë, të nënshkruar nga vetë Schumacher.