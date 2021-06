Kuvendi voton për shkarkimin e tij, Meta ‘festë’ në Presidencë

Ndërsa Parlamenti pritet të votojë sot për raportin e komisionit hetimor parlamentar për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Kreu i Shtetit vijon axhendën e tij.





Meta do të vijojë aktivitetet e parashikuara në presidencë, ku gjatë paradites së sotme do të zhvillohet një aktivitet kulturor me Ansamblin Folklorik të Dibrës “Hazis Ndreu”.

“Gjatë këtij aktiviteti, Presidenti Meta do të nderojë me Tituj edhe disa nga personalitetet e shquara të këtij Ansambli, si dhe do të mbajë një fjalë rasti”, bëhet me dije nga Presidenca.