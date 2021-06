Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu ka thirrur në një mbledhje shefat e komisariateve të kryeqytetit si dhe drejtorët e qarqeve.





Mësohet se temë diskutimi do jenë ngjarjet e fundit kriminale në vend. Mbledhja që do të mbahet në drejtorinë e Policisë, do të nisë në orën 11:30.

Prej disa ditësh vendi është goditur nga një sërë ngjarjesh kriminale, nga krimi në familje te atentatet mafioze të mirëorganizuara.