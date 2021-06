OSHEE njofton qytetarët: Këto zona të Tiranës nesër do të mbeten pa energji elektrike

OSHEE ka njoftuar qytetarët e Tiranës se ditën e nesërme në disa zona në kryeqytet do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.





Stakim, 10 qershor Për shkak të punimeve që do të kryhen për rikonstruksionin e kabinave, nesër, 10 qershor në intervalin kohor 09:00-16:00 do të punohet në dy kabina të një fideri të NST Traktora. Pa energji do të mbeten këto zona në Tiranë: Rruga “Ilia Shyti”, rruga “Leandro Zoto”, rruga “Sterjo Spase”, rruga “Violeta Manushi”, rruga “Genci Leka”, rruga “Sali Ceka”, rruga “Vangjush Miho”