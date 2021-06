Plani i Biden/ SHBA do të blejë 500 milion doza të Pfizer për 100 vende të botës, ja kur shpërndahen

Administrata e Presidentit të SHBA, Joe Biden do të blejë 500 milion doza të vaksinës Pfizer për t’i shpërndarë në 100 vende të botës në 2 vitet e ardhshme.





Rreth 200 milion doza do të shpërndahen vetëm brenda këtij viti, kurse 300 milion të tjerat në 2022.

Ky është plani i Biden për të ndihmuar botën për të kaluar pandeminë, teksa kryesisht me vaksina do të ndihmohen vendet e varfra që kanë ngelur pas me këtë process. Ndërkohë këtë muaj Biden fillon vizitën e tij të parë jashtë SHBA si President ku do të takohet me disa zyrtarë në Europë dhe me Putinin ën Gjenevë.